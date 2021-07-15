絕不要覺得自己很懂蛇，就對蛇放下戒心。菲律賓班詩蘭省一名弄蛇人自稱對蛇的毒液免疫，日前就在眾人面前，抓了一條眼鏡蛇，隨後大膽地與蛇親吻，豈料他猝不及防遭蛇攻擊，慘被咬住舌頭，導致他痛到當場慘叫倒地，最終不幸過世。

根據《太陽報》報導，本月9日一條北菲律賓眼鏡蛇（Northern Philippine Cobra）闖入班詩蘭省的曼加爾丹鎮（Mangaldan），62歲弄蛇人阿爾瓦雷斯（Bernardo Alvarez）發現後，隨即徒手捕捉蛇，讓現場民眾情緒高漲，他更自稱對蛇的毒液免疫，當眾表演起與眼鏡蛇親吻的戲碼。

阿爾瓦雷斯緩緩將眼鏡蛇靠近臉部，而蛇下一秒便發動攻擊，阿爾瓦雷斯反應不及，舌頭慘被咬住，而他嚇得趕緊將眼鏡蛇扔在地上，並發出痛苦的慘叫聲，痛到倒地後不久就過世了，儘管醫護人員趕緊至現場搶救，但阿爾瓦雷斯已無任何反應，甚至早已沒了心跳，且身體因毒液而變得僵硬。

阿爾瓦雷斯的姊姊奧卡（Teresa Oca）受訪表示，「警察與醫師檢查後告訴我們，阿爾瓦雷斯已沒有脈搏，進行急救也無效，眼鏡蛇的毒液太強了，沒想到會發生這種事」，目前他們已安排好阿爾瓦雷斯的後事，將於本周下葬。而當地衛生官員德古茲曼（Anna de Guzman）則提到，此種毒蛇的毒液會使人癱瘓，影響人體內的氧氣流動，導致傷者無法呼吸，最終心臟停止跳動。