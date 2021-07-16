美國加州13日發生一起離奇事件，一名全身赤裸的女子卡在兩棟僅有20公分間距的大樓牆縫中，警消獲報後看到眼前這幕景象嚇了一大跳，最後花了2.5小時鑿牆挖洞，才順利將女子救出。

綜合外媒報導，加州聖塔安娜市（Santa Ana）13日下午2時許，汽車音響店的員工隱約聽到女子的呼喊聲，找了近半小時卻始終找不到聲音來源，於是便打電話報警。

待警方到場後，發現聲音是從汽車音響店和汽車修理廠兩棟建築之間的縫隙傳來，前往屋頂上查看後，果真看見兩堵牆中間有一名女子受困其中。離奇的是，女子竟全身赤裸，以「倒栽蔥」的姿勢卡在牆縫中間，痛苦的不斷慘叫。

橙郡消防局官員譚恩（Thanh Nguyen）表示，由於女子受困在僅有20公分寬的狹窄空間，搜救人員根本無從救援，最後決定在確保牆壁不會坍塌，且不會傷害到受困者的情況下，搜救團隊在水泥牆上鑿洞，最後經過2.5小時的努力，終於成功將女子從牆縫中解救出來。

所幸女子被救出後意識清楚，不過對於外界好奇為何她會全身赤裸受困在牆縫中，女子始終不願向搜救人員透露，也不知道她究竟受困多久，目前案件仍在調查中。