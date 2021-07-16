國外一名媽媽日前推嬰兒車在自家後院散步，期間發現一隻烏龜卡在鐵圍籬下方，為了幫牠脫困，該名媽媽便上前移動烏龜，想讓牠順利通過鐵網，豈料當她將其抬起時，發現烏龜底下竟是一條蛇，嚇得她當場心跳漏了一拍，趕緊將烏龜放回去。

根據《The Dodo》報導，一名媽媽艾琳（Erin Rodriguez）日前推嬰兒車，帶兒子在自家後院散步，期間看到一隻烏龜卡在圍籬底下，待在原地不動，「我走上前察看後，不認為烏龜是真的卡住了」，因為過去曾看過其他隻烏龜成功穿越鐵籬，因此讓她感到有些困惑。

艾琳雖然不確定烏龜是否受困，但她仍決定移動烏龜，幫牠盡速通過圍籬，豈料將烏龜抬起來後，發現其下方竟蜷曲了一條毒蛇「銅頭蝮」（Copperhead Snake），這讓艾琳趕緊將烏龜放回去，「第一次接近烏龜時，根本看不到這一條蛇，當時我被嚇到心跳漏了一拍，腎上腺素飆升」。

所幸蛇疑似正在休息，並沒有太大反應，艾琳為了避免被咬傷，之後改拿鐵鏟，輕柔地將烏龜從蛇的身上挪開，盡可能不驚擾到蛇。不過當鐵鏟一靠近時，這條銅頭蝮似乎也意識到有危險，便趕緊鑽進附近的洞裡，並沒有展開攻擊，烏龜也順利被帶往安全處。艾琳表示，「我將烏龜放下後，牠雖然沒有受傷，但似乎被嚇到了，待了一會兒才離開」。