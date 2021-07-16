寵物養久了，有時候牠們出於好玩，會模仿飼主的一舉一動，不過日本一名飼主卻發現，家中的貓咪竟然會站著尿尿，而且小便姿態跟男子如出一轍，畫面曝光後逗樂127萬網友，不禁打趣笑說「這隻貓成精了！」

日本一名飼主日前在推特帳號「@200ZRyu」PO文透露，家中黑貓會使用兩隻後腳支撐著身體，並且以站立之姿在貓砂中小便，長達50秒的影片中，貓咪光是小便就尿了30秒之久，期間還不時轉頭向下查看，確認自己有沒有尿準。

影片曝光後，短短3天就累計逾127萬點閱、3.1萬轉發、9萬人按讚，不少網友紛紛留言直呼「確定不是人假扮的？」、「這隻貓成精了」、「真的離喵星人統治世界不遠了」、「尿量也太多了吧，到底是憋了多久」；也有人笑說這隻黑貓的姿態十分滑稽，「就是個喝多了的老頭」、「根本是老頭子轉世」。

不只貓咪舉止成精，前陣子也有一隻貪玩的鬥牛犬展現特殊才能，當街搶走路人的滑板，現場秀了一段一氣呵成的上板動作，讓網友看了瞠目結舌，還自嘲說「連狗狗都會溜滑板，我卻學不會，我真是不如一隻狗」。