貓傲嬌又強勢，與狗愛撒嬌的個性差很多，有些飼主會同時養貓與狗，因此經常鬧出不少笑話。日本一名主人先前分享家中寵物的趣事，一隻哈士奇懶洋洋的躺在地上，另一隻貓竟想跳到狗身後的手把上，最終失敗還踩到哈士奇，但貓並未因抱歉而離開，甚至還反兇對方，讓哈士奇感到非常委屈。

根據日媒《grape》報導，飼主@b09a2032c養了一隻哈士奇「Yuki」及貓咪「Shachi」，由於牠們的個性差很多，因此經常發生不少趣事，讓主人看了哭笑不得。@b09a2032c近日分享一段牠們的互動影片，只見「Shachi」跳高失敗還惱羞，甚至將怒氣發在「Yuki」身上，逗笑316萬人。

影片中可見，當時哈士奇「Yuki」躺在門旁邊休息，而「Shachi」疑似對門把很感興趣，隨後往上跳想抓住門把，沒想到竟撲了個空，直接摔下來，並撞到躺在一旁的哈士奇，「Yuki」嚇到立刻跳起來，原本想找對方理論，豈料「Shachi」竟先聲奪人，惱羞地反兇對方，甚至還出手攻擊哈士奇。

哈士奇「Yuki」當下非常無奈，但又不想與貓「Shachi」發生爭執，便委屈地離開原本的位置。不少人笑著說「貓咪不講武德」、「狗也太善良了吧！只是伸個懶腰就離開，完全沒有要跟貓計較」、「其實這就是貓皇的道歉方法」、「喜歡哈士奇那個了悟一切的樣子」、「二哈的表情看起來很悲催」。