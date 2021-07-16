日本一名網友分享他飼養的鰻魚照片，只見鰻魚好像卡在水管裡，翻肚並露出半截尾巴，舉起雙鰭似乎在求救，讓不少人誤以為牠受困了，眼神看起來非常空洞，像是在「無語問蒼天」的模樣逗笑12.5萬人，主人則解釋，鰻魚其實沒有卡住，這是牠放鬆的方式。

日本網友＠ironmaiden5415在老家養了一條鰻魚，近日他將其照片分享至推特，只見鰻魚鑽進水管裡，由於水管的長度較短，因此牠還露出半截尾巴，詭異的是，牠竟呈現翻肚的姿勢，偶時還會舉起雙鰭揮動，看起來像在求救，也讓不少網友擔心。

而＠ironmaiden5415也趕緊解釋，鰻魚適應環境後，就會出現仰躺的睡姿，代表牠們感覺非常放鬆，因此經常可以看到鰻魚睡到翻肚的模樣，飼主也透露，這一隻鰻魚已養了12年，此品種為日本鰻魚，牠不只會鑽到水管裡裝萌，有時還會將沙子弄到頭上，模樣非常可愛。

不少網友笑著說「還以為牠卡住了，沒想到竟是鰻魚放鬆的方式」、「有種『我不想努力了』的感覺」、「我家養的鰻魚也會這樣，經常鑽進水管裡翻肚」、「思考魚生」。日本鰻魚頭部呈錐型，背鰭及臀鰭均與尾鰭相連，胸鰭位於鰓蓋後方，體長成年體長可達40至90公分。過去野生日本鰻魚的數量並不少，但遭人類過度捕撈，導致數量急遽下降，2014年時被國際自然保護聯盟評估為瀕危物種。