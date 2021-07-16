So this happened today… pic.twitter.com/CwnMZzBzsO — A (@Cyp_Alii) July 15 2021

電玩《俠盜獵車手》真實上演！英國赫特福德郡（Hertfordshire）15日發生一起偷車事件，一名偷車賊先是倒車衝撞員警，接著又將贓車開上鐵軌狂飆逃逸，現場揚起大片灰塵，驚險畫面讓月台上的通勤族看得目瞪口呆。

綜合外媒報導，赫特福德郡2名員警15日在切森特鎮（Cheshunt）查緝失竊車輛時，發現一輛贓車正從英國東部的薩塞克斯郡（Sussex）進入赫特福特郡，於是上前進行攔查，沒想到偷車賊拒捕，並且死命抵抗，同時高速倒車，雖然女警順利脫身，但是卡在車身與車門之間的男警不幸被拖行好幾公尺，最後才跌落在地。所幸2名員警僅受到輕傷，過程中一輛白色汽車受到波及，不斷被黑色贓車推著跑。

拒捕的偷車賊接著又重踩油門，越過警車後往前加速疾駛，根據其餘監視器畫面顯示，偷車賊直接撞穿平交道柵欄，將贓車開上鐵軌，讓當時正在切森特火車站月台上的通勤族一臉錯愕，只能目送眼前的贓車沿著鐵軌一路狂飆，現場更揚起大片灰塵。

報導指出，此事造成當地火車班次一度大亂，最後警方才在車站附近鐵道發現這輛贓車，但偷車賊已經棄車逃逸，目前警方全力追緝中。