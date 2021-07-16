結婚乃人生大事，竟有新郎在自己的婚禮上睡著。印度有一名新郎近日結婚，豈料他直接在舞台上睡著，不管工作人員如何叫他，新郎都沒有反應，而新娘則是尷尬地坐在一旁，表情看起來非常厭世，這一段荒唐的影片在網路上流傳，也引發眾人討論。

根據印度媒體《TIMES NOW》報導，網友Niranjan Mahapatra近日將影片上傳至IG，只見印度一對新人正在舉辦婚禮，新郎與新娘肩並肩坐在舞台上準備合影，豈料新郎竟直接昏睡過去，就算工作人員不斷搖晃他，試圖將新郎喚醒，但他始終呈現沉睡的狀態。

新娘坐在一旁，表情則顯得有些厭世又無奈，偶爾抬起頭看丈夫與親戚，當下似乎也不知如何是好。而這一段影片也引發熱議，不少人表示，「結婚真的這麼累嗎？」、「新郎其實是不想結婚吧！一路裝睡到婚禮結束」。還有人認為，新郎睡到東倒西歪，看起來不像在睡覺，推測他應該是喝醉了。

而印度經常鬧出離譜的結婚事件，印度奧里薩邦一名新郎帕特拉(Ramakant Patra)上個月娶妻，在結婚前幾天，他曾囑咐未來妻子在婚禮上要準備咖哩羊肉，豈料結婚當天，新郎發現對方竟忘了準備指定的菜色，氣得當場離席退婚，甚至在當天晚上娶了另一名女子，讓許多人都看傻眼。