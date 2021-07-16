美國一對新婚夫妻日前到夏威夷度蜜月，期間碰巧遇見瀕危的「夏威夷僧海豹」正在沙灘上閉目養神，女子認為機不可失，於是上前伸手觸摸合影，而原本燦笑看著鏡頭的她，下一秒卻被起身反擊的海豹給嚇得花容失色，影片曝光後隨即引來網友撻伐。

來自美國路易斯安那州的新婚夫妻，日前在夏威夷舉辦婚禮，並前往考艾島（Kauai）度蜜月，期間他們在沙灘上首次看見瀕危的夏威夷僧海豹，興奮的上前合影。畫面中可見，新婚人妻亦步亦趨地靠近海豹後，小心翼翼的將手放在海豹身上，開心的對著鏡頭燦笑，不過此舉似乎嚴重打擾到海豹的休息，下一秒海豹就氣噗噗的起身反擊，嚇得女子立即飛奔逃離。

覺得整起經歷十分有趣的女子，事後更將影片上傳至抖音（TikTok），不料卻引爆各界怒火，女子如今已將帳號改為私人，但難逃網友將影片備份的命運。女子丈夫對此表示，他們無意傷害動物，當下他們並不知道伸手觸碰海豹是被禁止的，且沙灘上也沒有看到任何告示，妻子甚至為此收到死亡威脅。

事實上，遊客騷擾野生動物，一直是夏威夷的頭號難題，更何況夏威夷僧海豹屬於瀕危動物，目前僅剩1400隻，根據當地法規，觸摸、騷擾、傷害或殺死僧海豹，最高可處5年監禁和5萬美元（約新台幣140萬元）罰鍰。