大陸廣東一名28歲呂姓男子因為8年前的一場車禍，飽受陽痿之苦，自信心全失，直到日前接受「陰莖起搏器植入」手術，讓他得以重振雄風，一掃過去陰霾。

綜合陸媒報導，2013年時，剛滿20歲的呂男因為車禍，導致骨盆骨折合併尿道斷裂，必須從膀胱另外接一條管子排尿，雖然之後骨折慢慢痊癒，也能自主排尿，但後來卻一直飽受嚴重勃起功能障礙之苦。

雖然呂男長期接受心理及藥物治療，卻沒有顯著效果，8年來因重度陽痿，身心飽受煎熬。今年初在主治醫師的建議下，求助深圳大學總醫院泌尿外科主任孫中義，對方評估後認為呂男有機會透過植入「陰莖起搏器」解決陽痿問題。如今呂男接受手術後，恢復狀況良好，也重拾往日自信，對於生活也有新的規劃，期盼身為獨子的自己能早日娶妻生子，讓爸媽放心。

陰莖起搏器又稱人工海綿體，是一種可以植入人體的人工器官，與心臟起搏器、女性隆胸矽膠假體、人工關節類似，全世界目前有超過40萬的男性因此受益，被醫學界視為解決陽痿的終極療法。