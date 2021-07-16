不少老饕品嚐海鮮時，偏愛生吃，認為這樣最能吃出魚類或是甲殼類的鮮甜味，但其實海鮮隱藏不少寄生蟲或細菌，千萬不可不慎。大陸山西日前就有一名男子，前往朋友店裡消費捧場，沒想到用餐到一半，本應煮熟的小龍蝦竟然離奇「復活」，不斷在盤子內掙扎，但男子反應卻是相當淡定，讓不少網友替他的健康捏一把冷汗。

綜合陸媒報導，山西省運城市一名男子前往友人開設的餐廳用餐，點了一桌佳餚，不過就在眾人酒酣耳熱之際，卻赫然發現盛裝小龍蝦的餐盤中，竟有一隻小龍蝦突然復活，在紅通通的佐料中不斷揮舞雙螯，似乎是想掙扎逃生。

對此，男子透露自己也是餐飲業者，看到這幕景象並不覺得驚訝，直言各地料理小龍蝦的手法不同，「有的地方宰殺，有的地方不宰殺；有的地方不過油，有的地方過油…做法都不一樣，總之味道還行。沒事、不稀奇，挺有意思的！」

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「真的能吃？沒有寄生蟲嗎？」、「看起來像是煮好的小龍蝦料理，爬進去一隻活的」；但也有人不敢領教，「一句『不稀奇』道出了餐飲業的亂象」、「這表示店裡根本沒有好好清潔處理小龍蝦，開水高溫才會殺死寄生蟲，否則吃進去的都是病菌」。