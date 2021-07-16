美國喬治亞州一名女子就寢前，發現地毯上有一團毛絨異物，因此便伸手去撿，沒想到異物竟動了起來，她仔細一看才發現，這竟是一窩小蛇，且圍繞著母蛇，嚇得她逃出房間，而她也將當時畫面拍下並PO上網，許多網友都驚呼「嚇到不敢睡覺」。

綜合外媒報導，居住在喬治亞州奧古斯塔市(Augusta)的威爾徹(Trish Wilcher)，11日晚間準備睡覺時，發現靠近床底的地毯上，有一團毛茸茸的異物，起初以為是垃圾，便伸手去撿，但當下驚覺觸感不對勁，她靠近一看才發現，這竟是一窩小蛇。

而該窩小蛇多達17隻，牠們全圍繞在母蛇旁邊，威爾徹嚇得趕緊向丈夫麥克斯（Max Wilcher）求助，麥克斯準備捕蛇夾和麻布袋，順利將蛇捕進袋中，推測此品種為無毒性的束帶蛇（garter snake），之後便將蛇群野放，夫妻倆還請捕蛇專家來家裡，確認是否還有蛇的蹤跡，雖然日後家中未再出現蛇，但威爾徹仍非常擔心。

威爾徹將此經歷分享至臉書，寫下「不確定剛抓到的是否為最後一條，我今晚嚇得不敢睡覺」，並表示她如今在家裡走動時，都會感到非常害怕。而喬治亞州自然資源部生物學家索倫伯格（Daniel Sollenberger）得知此事後表示，蛇進入民宅的狀況並不少見，且小蛇體型小，能輕易從縫隙鑽進屋內或車庫，「網傳蛇聞起來像是黃瓜，但其味道其實更難聞」。