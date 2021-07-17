新冠疫情肆虐全球，各國針對「人與人連結」的相關產業祭出停業要求，AV產業也大受影響，色情片女星達爾（Siri Dahl）日前也趁機分享某次拍攝3P的辛酸事，害她拍完胸前滿是瘀青，停工好幾天。

根據英國《每日星報》報導，達爾日前在播客（Product）節目中分享過去拍攝2男1女的3P經驗，原以為只是普通的劇情鋪陳，沒想到導演竟然臨時要求畫面要有「暴力硬上」的氛圍，讓她相當不知所措，擔心若是身體受傷，會影響之後的拍攝工作，於是詢問劇組人員是否能「假裝粗暴」就好，但卻無法如願。

達爾表示，拍完那場戲後，她的乳溝和胸部出現大片瘀青，害她不得已只能取消2天後要拍攝的一部重要作品，無奈直呼「這是一次令人失望的經驗」。達爾強調，自己並不排斥拍攝重口味的題材，但前提一定要事先溝通，而非臨時告知。

身兼色情片導演的主持人蘭德爾（Holly Randall）表示，片場經常因為溝通不良，導致拍片過程產生不愉快，並呼籲AV產業應該更加注重演員的「拍攝底線」，才能避免不必要的糾紛。