印度仍有不少家庭，會幫忙孩子安排婚事，讓他們嫁娶不認識的對象。印度那格浦爾市一名新娘在婚禮上，不願配合進行結婚儀式，雙方家屬因此發生爭執，而新娘也趕緊報警求助，進一步了解得知，新娘是希望可以取消婚禮，因為她根本不愛新郎。

根據《新聞週刊》報導，當地週二（13日）中午12時，一對新人在拉姆泰克（Ramtek）某度假村舉辦婚禮，豈料婚結到一半，新娘竟不願意配合婚禮流程，耽誤到良辰吉時「吉祥婚嫁日」（Shubh Muhurat），讓男方家屬非常氣憤。

而新娘始終不願意配合，甚至還打電話報警，表示自己不想結婚，因為她早有心儀的對象，警員馬克什瓦爾（Pramod Makeshwar）與同事到場了解，見婚禮氣氛異常火爆，男方家屬不同意新娘退婚，氣得破口大罵，警員見勸阻無效，便將其中2名情緒較激動的親友押回警局，待他們冷靜後，也同意解除婚約。

馬克什瓦爾表示，新娘在結婚前一周，就曾告訴她的母親，自己早有喜歡的對象，但母親卻逼著她尊照家族的決定，不要反抗，新娘為了阻止婚禮進行，才會選擇報警求助，不少人為她的勇氣感到佩服。而媒妁之言的婚姻方式在印度相當普遍，仍有高達85%的人接受家人或媒人安排的婚事，先前也曾有新娘發現，自己結婚的對象竟有近視，最終選擇退婚，但向男方要求退回嫁妝卻被拒絕，隨後氣得報警，此事才因此曝光。