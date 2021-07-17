全台三級疫情警戒期間，民眾網購及配送需求增加，卻也不禁擔心，放在家門外的包裹會被小偷有機可趁，對此，國外有網友透過魔術助攻，創造出一個神奇場景，教大家如何利用障眼法成功騙過小偷！

根據英國《鏡報》報導，抖音（TikTok）帳號「@impossiblescience」經常利用科學方法，創造出乍看像是施展魔術的生活小訣竅，達到寓教於樂的效果。

日前他特別分享一招神奇防盜法，透過魔法與科學的結合，阻止包裹被有心人士偷走，並強調自從發明這項技術後，他從沒丟失過一個包裹。

畫面中可見，當快遞送來包裹後，直接打開門口桌子上的桌板，接著將包裹放入桌面，但神奇的是，包裹竟然瞬間憑空消失，讓人看了瞠目結舌。

事實上，桌面上有張寫給快遞的紙條，上頭寫道「請將包裹放進這裡」，當快遞打開桌板後，底下的內部空間實則是一個有深度的三角柱箱子。也就是說，整個桌面由對角線劃分兩半，一半是具有深度的箱子，一半是空在外面的桌腳及支柱。

只要在對角線的切面放置一面大鏡子，就能反射出被鏡子照射到的桌腳，並且完美隱藏了箱子的存在，遠看就像是一張正常的桌子。

影片曝光後短短2天就累計逾660萬點閱，不少網友看了紛紛留言驚呼「在這之前確實沒有小偷會知道這件事…但現在可不一定了」、「好！現在這已經不是秘密了」、「謝謝，我正在偷那張桌子」。