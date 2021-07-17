神話裡的龍真實存在？美國馬里蘭州一名屋主在自家花園澆花時，發現前廊竟出現一隻「迷你龍」，讓她感到非常驚訝，隨即將其身影拍下，在網路上引發討論，其實這是一隻飛蛾，斑紋與站姿讓牠看起來宛如一條龍，讓不少人驚呼連連。

根據《The Dodo》報導，居住在馬里蘭州（Maryland）的潔米（Jamie Zimolong），日前在花園裡幫植物澆水時，看到了一隻棕灰色的「迷你龍」，嚇得她趕緊停下動作查看，表示「馬里蘭州有很多昆蟲，起初我還以為是蟬，直到我湊近看後，心想『哇！這傢伙看起來就像是一條龍』。

而這一隻生物其實並非龍，而是名叫「Spotted apatelodes」（學名為Apatelodes torrefacta）的蛾類，當時牠的腹部向後彎曲，搭配向上延伸的V形翅膀，乍看之下宛如是一條小龍，而照片中仰起的部位，其實是蛾的尾部，潔米也將此身影拍下，並分享給家人看，直呼牠好像是美國影集《冰與火之歌：權力遊戲》裡的飛龍。

「Spotted apatelodes」是一種飛蛾，該物種於1797年首次被發現，翼展長度約3至4公分左右，前翅呈現灰色，身上帶有褐色線條，底部附近則有黑褐色斑塊，在美國很常見，遍布於緬因州、佛羅里達州，西至威斯康辛州、密蘇里州和德州等，田野和林地裡都能看到牠們的身影。