俗話說宰相肚裡能撐船，國外一名毒販也不是省油的燈，股溝容量十分驚人！英國一名參與緝毒行動的員警，日前在科爾切斯特（Colchester）巡邏時，發現萊爾路（Lisle Road）上有4個人行跡鬼祟的接近一輛汽車，雙方似乎是在進行毒品交易。警方隨後攔下這輛汽車，並拘留車上3名乘客，對他們進行脫衣搜身，果然在他們的手機內發現毒品交易的訊息，其中一名毒販的股溝還被起出113包巨量毒品。

綜合外媒報導，警方在29歲的米德（Darryl Meade）股溝中，發現60包海洛因和53包古柯鹼，事後米德也認罪，遭法院判刑入監3年。

對此，調查官安迪薩姆納（Andy Sumner）指出，米德被捕時身上毒品全數沒收，因此除了面臨3年牢獄之災，他很有可能會面臨積欠幫派一大筆債務的問題，「免不了遭到幫派毆打、恐嚇等威脅。」調查官直言「這是一個危險的循環」，呼籲那些被迫販毒的年輕人，應勇於向警方求助。

消息一出，網友對於米德的股溝竟然能藏113包的毒品，大感意外，忍不住打趣笑說「他的褲子裡可以開趴」、「人家說宰相肚裡能撐船，他的股溝說不定真的能撐船」、「根本天賦異稟，可以去參加英國達人秀了」。

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