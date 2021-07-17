比女兒還正！美國一名媽媽喜歡在抖音分享生活日常，日前她穿著比基尼與女兒一起拍攝影片，只見她身材凹凸有致、保養得宜，乍看之下兩人宛如姊妹，因此影片曝光後，也讓不少人難以置信，而該名媽媽也透露，她其實已生過2胎。

根據《太陽報》報導，辣媽賈德娜（Leticia Gardner）日前在抖音（TikTok）分享，與16歲女兒的同框影片，只見兩人穿著比基尼跳舞，不過賈德娜姣好的身材，瞬間搶走女兒的風采，起初網友還誤以為賈德娜是高中生，兩人是僅差1至2歲的姊妹。

賈德娜也解釋，自己目前已35歲，還是2個孩子的媽，女兒才是16歲的高中生，而她在19歲就生下大女兒，成為一名單親媽媽，幾年後才遇到現任丈夫，之後又再生下第二胎，由於與孩子年齡差距小，因此她與女兒的互動宛如朋友，她也從未覺得自己老，甚至很喜歡玩抖音，樂於運動保養身材。

賈德娜會在抖音分享生活趣事，還有健身影片，儘管她已是2個孩子的媽，但活得還是像年輕人，健康的生活態度，也吸引150萬粉絲追蹤。賈德娜之後還上傳她19歲時的照片，只見她當時身材較纖細，抱著剛出生的大女兒，也讓不少人驚呼「年輕時就很美了」、「你真的是媽媽嗎？完全看不出來」、「現在看起來更有自信了」。