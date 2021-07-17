洗衣機是家家戶戶必備的家電之一，不過日前卻有網友發現洗衣槽外圍有2處謎樣孔洞，讓他不禁好奇背後用途，貼文一出隨即掀起熱議，並釣出行家專業解答。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》上傳自家洗衣機的照片，並分別用紅筆圈出2處孔洞，只見洗衣槽上方有4個小洞，下方凹槽裡也有1個小洞，讓他不解背後用途，並好奇問道「從這2個洞倒洗衣精進去，和直接將洗衣精倒進洗衣槽內，有什麼差別嗎？」

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言直呼「這個洞是用來倒洗衣精的嗎？我都不知道」、「我也很好奇」、「我衣服洗了30多年也沒搞懂，直接倒到洗衣槽」、「下方紅圈我是放零錢的，認真」。

不過也有內行人解釋，「一個柔軟精注入口，一個是漂白水和洗衣精的，這兩個洗劑有它們自己加入水槽裡的時間點」、「倒在邊上的孔槽是為了讓藥劑隨著水量慢慢流入，避免直接接觸衣物，破壞衣物」、「漂白水你直接倒進水槽內看看，衣服直接報銷給你看！這兩個孔的作用都是稀釋清潔劑，有些清潔劑，軟毛劑等黏固性太強會直接在衣物上留下一塊塊的污垢痕」。