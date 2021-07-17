狗從小若被虐待或囚禁，恐怕會影響牠們未來的個性發展。美國一名飼主在3年前，收養了一隻長達1年被鎖在狗窩裡的邊境牧羊犬，所幸牠長大後的性格並未受不好回憶影響，反而非常活潑，日前主人帶牠去旅行時，調皮的牠竟鑽進樹洞裡，並探出一顆頭，模樣宛如是一隻貓頭鷹，讓主人看了哭笑不得。

根據《The Dodo》報導，拉杜克（Bryce LaDuc）3年前從波特蘭驅車8小時，至華盛頓東北部一間收容所，打算領養一隻浪浪，期間看到一隻1歲左右的邊境牧羊犬，對牠一見鍾情，便將其帶回家飼養，並取名為「Arlo」，但「Arlo」出生後，就被前飼主鎖在狗窩裡，形同軟禁，且時間長達1年。

由於「Arlo」從小擁有不好的回憶，因此拉杜克也擔心狗的個性會較怕生，甚至可能有暴躁的傾向，豈料「Arlo」並未受到影響，牠似乎馬上就拋開陰霾，性格非常活潑，讓拉杜克相當意外，為了彌補牠小時候的遺憾，拉杜克經常帶「Arlo」出遠門旅行，過程中「Arlo」也總是鬧出不少笑話。

某次「Arlo」與家人出去探險時，他們發現樹上有一個大洞，「Arlo」便直接跳進樹洞裡，露出一顆頭在外面，似乎把自己當成一隻貓頭鷹，讓拉杜克看了哭笑不得，她也將愛犬呆萌的模樣拍下並po上網，獲得6千多人按讚。而拉杜克也表示，「Arlo」為她帶來不少快樂，「我比我想像的更需要牠，牠也是我最好的朋友」。