在公共設施上塗鴉或是張貼廣告，是相當沒有公德心的行為，容易招致反感。大陸山東一處社區大樓的電梯，近日有民眾發現，有兩個樓層的電梯按鍵被貼上貼紙，不過當地住戶不但沒有人責怪，知道原因後反倒感動不已。

綜合陸媒報導，山東濟南一處社區大樓的劉姓女住戶，日前發現社區電梯內的8樓和地下1樓按鍵，被張貼上可愛的小花貼紙，看起來顯眼又富有童趣，原以為是鄰居家的小孩出於好玩張貼的，但隨後她又在電梯內看見一張公告，這才恍然大悟。

原來是剛搬進社區8樓的新住戶，拜託鄰居們別將電梯按鍵上的貼紙去除，「家裡奶奶年齡大，記不住回家的按鈕，特此給她做了一個記號，等過幾天老人熟悉後我會把按鈕清理乾淨，希望能得到大家的幫助，萬分感謝！」

對此，劉女表示，因為這張公告，社區住戶們都認識了這位新搬來的老奶奶，看見她都會主動攙扶幫忙，很快的老奶奶也對社區漸漸熟悉，「我感覺心裡特別暖，能考慮到老人坐電梯的問題，這位女子一定是個又細心又孝順的好孩子」。