大陸江蘇一名長相清秀的女幼教師出軌已婚男子，日前被丈夫和公公當場破門捉姦，沒想到女方根本不在乎，儘管當下有點驚訝，但依舊在現場淡定敷著面膜，畫面曝光後網友全看傻眼。

綜合陸媒報導，江蘇省句容市一名幼教女老師，被指控與丈夫結婚一年多來，期間屢屢拒絕丈夫的求歡，感情不睦的兩人之後便分居。根據網路上瘋傳的捉姦影片可見，當天晚上11時許，丈夫帶人來到妻子居住的地方，並謊稱是管委會的工作人員，等到門開啟後，他立即衝進屋裡，當場發現小王的存在。

離譜的是，小王面對男方大動作的捉姦舉動，不但不覺得理虧，反倒理直氣壯的表示和女子什麼都沒有做，氣得男方一把掐住他的脖子，想要將其痛揍一頓，但終將壓抑下滿腔的怒火。不過女子的公公二話不說就直接揍了小王一拳，甚至打電話給親家，要對方立刻到現場給個交代。

眼見丈夫和公公都上門捉姦，沒想到女子表現卻是十分淡定，甚至堅持敷著面膜，直接和夫家談判。影片曝光後不少大陸網友全看傻了，還有人起底女老師的社群帳號，發現她常常PO出性感照片，與幼教老師端莊的形象截然不同，奉勸可憐的男方既然兩人感情早已不和，乾脆儘快分道揚鑣，別耽誤彼此的人生。