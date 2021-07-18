隨著現代人觀念越來越開放，許多人即使沒有男女朋友，也會透過不同的方式滿足自己的生理需求，不過若是沒有控制好，可能也會造成意想不到的意外。泰國一名單身男子因疫情都在家中，遲遲交不到女友，又必須滿足生理需求，竟然將生殖器套入鎖頭中拔不出來。

根據外國媒體的綜合報導，泰國一名38歲的單身男子，因受到疫情的影響整天都在家中，但他為了滿足生理需求，竟異想天開在生殖器上套上有鑰匙的鎖頭增加刺激感，沒想到激情過後卻怎樣都找不到鑰匙，但男子認為這樣就醫太丟人，因此遲遲不肯去看醫生，試圖用各種辦法將「小頭」拔出。

無奈兩個禮拜過去後男子依然無法脫困，眼見GG開始發紅腫脹，只好透過母親的幫忙打電話求助。但醫護人員到達現場後發現，男子的生殖器已感染發紫、不斷哀嚎，情況相當嚴重，必須送到醫院進行手術，一到醫院醫生也立即用電動刀具將皮膚與鎖頭之間的金屬片切開，才成功將男子的生殖器與鎖頭分離，不過由於男子太晚送醫，因此即使順利脫困，生殖器卻可能永久變形，無法恢復正常的模樣，醫生甚至表示「如果再晚一點，他的生殖器可能會因感染而壞死、腐爛」。

男子的母親受訪時表示，兒子因個性比較內向，目前仍然單身，加上疫情期間都待在家中，他便「無聊的」將生殖器放入狹小的鎖頭孔洞中增加快感，雖母親聽到兒子的離譜舉動也感到相當丟臉，不過幸好即時就醫，才沒有發生「被切掉」的悲劇。