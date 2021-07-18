當兵的實彈演練如果太過疏忽仍可能致命，因此大家都很怕遇到天兵。大陸河北石家莊武警日前進行手榴彈實彈投擲訓練，豈料其中一名新兵疑似因為太緊張，手榴彈不小心滑落到腳邊，一旁的中隊長見狀，急忙連拖帶拉和新兵一起滾到另一側的土墩後，才順利保全2人的安全。

綜合陸媒報導，河北省石家莊市武警第一機動總隊某支隊，在本月13日舉行手榴彈實彈投擲訓練，然而訓練途中卻發生一起意外。從影片中可以看到，當時一名新兵上場投擲，他十分緊張想趕緊把手榴彈丟出去，但投擲姿勢卻不正確，手榴彈因此意外滑落到他身後約1公尺處。

一旁的中隊長見狀，急忙抱住這名新兵，連拖帶拉和他一起翻越矮牆，兩人滾到左側的避彈區，不到2秒後手榴彈隨即爆炸，現場發出「碰」的一聲後冒出大量黑煙，所幸中隊長和新兵躲避及時，2人皆沒有受傷。

事實上類似事件已經不是第一次發生，去年12月武警河北總隊也有新兵在手榴彈實彈投擲訓練時，因為緊張而不慎將已經拔除插銷的手榴彈滑落到腳邊，不過身旁的指導員反應非常迅速，第一時間就抓著新兵翻越一旁的掩體後，順利躲避致命的爆炸，整個過程才短短不到3秒，讓不少網友都相當佩服指導員的「神反應」。