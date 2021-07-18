新冠肺炎疫情持續在各國爆發，口罩已變成外出時的必備用品，但一戴上口罩就被遮掉半張臉，眼神交流就變的十分重要。一名國外正妹日前便在網路上傳授一段用眼神交流的技巧，只要短短3秒就能讓心儀的對象上勾，而且她號稱百發百中，令不少網友想要嘗試。

根據《每日星報》的報導，TikTok帳戶為@sophieroselloyd的女網友蘇菲蘿絲伊德﹝Sophie-Rose Lloyd﹞，以精緻的臉蛋與甜美的笑容吸引大批網友的喜愛，加上她經常拍攝幽默的短片，TikTok吸引超過20萬人追蹤。

日前蘇菲蘿絲伊德在社群媒體上分享一段影片，影片中她運用心理學的眼部技巧，教導大家如何透過眼神的交流電到對方，只見她先是盯著對方的左眼1秒鐘，再看向對方的嘴唇1.5~2秒鐘，接著再把視線移至對方的右眼1秒鐘，只要短短3秒左右就能撩得對方心癢癢。蘇菲蘿絲伊德還加碼表示，她自己過去都曾透過這個方式在心儀的對象及好友身上驗證過，幾乎每個人都被她電到受不了。

蘇菲蘿絲伊德說明，這種眼神交流是心理學上一種表達愛意的方式，也經過研究證實能夠增近彼此的感情，不過這種方式只有在一對一溝通的時候管用，最好是確保對方正看著你對話的情況下做這3步驟，若是在一群人之中很可能會受到其他人的影響而起不了作用。

影片曝光後沒多久就吸引超過200萬人觀看，紛紛留言「我也要來試試看」、「首先你要有一雙美麗的眼睛」、「想不到用眼神就能征服全世界」。

@sophieroselloyd Also if you all are recreating the vids please tag me for creds thanks xxx ♬ original sound - 😎