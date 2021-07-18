不少人都覺得八點檔的劇情十分狗血，但這些看似不真實的情節卻真的在現實人生中上演。美國一名男子最近拍片分享自己的身世，他透露自己直到21歲才得知，原來一直生活在一起的姊姊，居然才是他的親生媽媽，讓他感到震驚不已。

根據《鏡報》報導，居住在紐約的男子山姆（Sham Griffs）近日將自己戲劇性的人生故事拍片分享到TikTok上。他表示自己的生母在未成年就懷孕，但她認為這是自己的第一個親骨肉，不想要墮胎，因此山姆的外婆決定讓女兒把孩子生下來，並把孫子當成兒子養，而原本是母子的兩人也當作姊弟一樣相處。

一家人決定要等到山姆18歲時才告知他真相，但顯然這個計畫被推遲了，因為他們覺得山姆當時還沒有準備好，一直到他21歲那一年，才終於得知自己的真實身世，雖然山姆當時感到非常震驚，但他能夠理解家人們這麼做的原因。

山姆還透露，自己在成長過程中，姊姊總給他一種「母親」的感覺，他也隱約察覺到家人似乎有什麼事情瞞著他，但他從來沒有因此產生懷疑，「我在一個非常有愛的家庭環境中長大」，對於這個真相山姆也非常坦然，直言：「事情發生了，這就是人生。這很令人震驚，但什麼都沒有改變，老實說它只是讓我們的感情升溫10倍」。