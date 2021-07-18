人家常說路邊的野花不要採，因為很可能一個不小心就採到毒花。英國一名女童日前跟著外婆出門散步時，看到路邊的野花便忍不住伸手觸摸並摘採，沒想到過沒多久她的小手便長出多顆水泡，讓她痛得哇哇大叫趕緊送醫。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一名來自英國布勞蒂費里渡口（Broughty Ferry）的3歲女童露比（Ruby），與26歲的媽媽凱特琳達菲（Caitlin Duffy）及外婆一同居住。日前女童跟著外婆外出時，看到路邊的白色小花相當可愛，便伸手摘採回家做擺放，但沒想到隔天一早起來女童的手上便長出多顆不同大小的水泡，讓她痛到不停哭喊，並表示有嚴重的灼燒感，嚇得媽媽凱特琳趕緊將女兒送往醫院。

但是前往醫院的這段時間，露比手上的水泡竟突然長大了2倍，經過醫生診斷後發現，露比疑似觸摸到「英國最危險植物」大豕草的毒液，若不慎觸碰到毒液內所釋放的化學物質「呋喃香豆素」（furanocoumarins），再經過紫外線的照射就會產生灼傷感並引起水泡，而露比當時就是摘採下鮮花後持續曝曬在陽光底下一段時間，才導致光敏性皮膚炎的產生。

醫生後來將露比手上的水泡都刺破並上藥、包紮，只要近期注意清潔、防曬，避免細菌感染就能逐漸好轉。但醫生也同時提醒家長，外出時避免讓孩童隨意觸摸野生植物，若不小心碰到大豕草得立即清洗皮膚，並避免讓陽光直接曬到患部，才不會引起灼傷水泡。

報導中指出，大豕草從19世紀傳入英國後便大範圍生長，其根、莖、葉及汁液皆含有毒性，觸摸到除了會灼傷起水泡外，先前曾有人因被大豕草汁液噴到眼睛而導致失明，也曾發生過野生動物誤食而死亡的案例，民眾應該多加小心。目前英國政府已將大豕草列為外來入侵物種，不能用來種植、貿易進出口、繁殖等，一旦抓到將依法處置。

DO NOT TOUCH THIS PLANT: Giant hogweed's sap can make your skin more sensitive to UV light which could blister burn or scar it sometimes permanently. It could even damage your vision. https://t.co/aevq0S9Rgk pic.twitter.com/UjK9aatrVL — WebMD (@WebMD) July 15 2021