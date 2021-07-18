人們在著急驚慌的時候難免會犯下一些蠢事。近日外國一名男子開車載阿嬤到醫院回診，然而準備離開的時候，外面突然降下傾盆大雨，男子急忙往愛車的方向跑去，並跳上車躲雨，豈料轉過頭卻看見一名陌生阿嬤坐在副駕上，一臉淡定地等著他開車，男子這才驚覺自己上錯車了！

根據《鏡報》報導，男子凱文（Kevin Wiredu）近日在TikTok上分享自己的糗事，事發當天他載著阿嬤到醫院回診，在回家之前他請阿嬤先到車上等他，自己則去了一趟廁所，沒想到要離開的時候，室外竟開始下起傾盆大雨，由於雨勢實在太大了，凱文根本看不清眼前的事物，只好憑著印象朝愛車方向跑去，並迅速跳上車躲雨。

正當他準備開車載阿嬤回家，一轉頭卻看見坐在副駕上的是一名陌生阿嬤，她還一臉淡定地等著他開車，凱文這才驚覺自己不小心上錯了車，不過驚慌的他並沒有直接離開，反而拿出手機將這段荒唐的遭遇錄下來，但他也表示，這段影片根本沒有呈現出事發當下他有多驚恐。

影片曝光後很快就吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過5350萬，大家看完這個尷尬的場面全都笑翻了，紛紛留言：「阿嬤心裡一定在想：只要我不動，他就不會搶劫我了」、「阿嬤搞不好也上錯車了哈哈哈」、「你很驚慌、阿嬤很淡定，這個對比太有趣了」；另外也有人問凱文，為何不趕快下車還繼續拍影片，凱文無奈回答：「因為我如果只用說的，根本不會有人相信我啊！」。