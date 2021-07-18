大陸日前發生一起狗狗墜入深井的意外，一隻黑色大狗疑似天色昏暗沒看清楚路面，竟意外跌入狹小的深井中動彈不得，飼主發現後趕緊找來消防人員幫忙，但因為井口太過狹窄人員無法進入，只能拋下繩索搶救。

根據大陸媒體《澎湃新聞》的報導，大陸陝西省咸陽地區的一隻大黑狗，於本月13日下午外出散步後就沒再回家，飼主急忙衝出去找狗，才發現愛犬跌入一個20公尺深的枯井中，頻頻發出哀嚎，急得主人趕緊通報消防單位搶救。消防人員抵達現場後，發現井口太過狹小，一般人根本無法下去，只能拋下繩索讓狗狗自己爬出來。

神奇的是當消防人員拋下繩索後，大黑狗疑似知道自己獲救，便主動的咬住繩子讓眾人往上拉，主人也在一旁激動的不斷鼓勵黑狗緊咬繩子，但由於枯井太深，過程中大黑狗因體力不支咬到一半就鬆開嘴巴，多次跌落井底，但消防人員始終不放棄，一次次的拋下繩子並鼓勵黑狗，最後在眾人的協助下大黑狗才順利脫困，虛弱的躺在一旁的草叢中與主人團聚。

網友看到影片後也紛紛留言「這隻大汪真聰明」、「這井口應該封起來，若是又有小狗或是小孩跌進去那還得了」、「聰明的狗狗與善良的人們」、「通人性的狗狗」、「這隻狗的智商真高」、「主人趕緊給牠一個溫暖的擁抱安撫一下」。