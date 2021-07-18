無論是情侶還是夫妻，只要其中一人住院，另一半都會相當擔心陪伴在身旁，但沒想到這樣的深情也發生動物身上。美國一隻公的野生加拿大雁日前被動物中心人員發現行動有異狀，送往醫院治療，沒想到母雁看到後天天飛到動物中心探望，讓院內人員相當動容。

根據外國媒體的報導，棲息在美國麻薩諸塞州一處池塘裡的野生加拿大雁「阿諾德」（Arnold），日前被開普野生動物中心（Cape Wildlife Center）的人員發現腳上疑似有傷，造成牠行動困難，趕緊將阿諾德從池塘中救起送往一旁的動物醫療中心治療。

經過獸醫診斷後發現，阿諾德的腳上確實有傷，傷口也有些感染必須進行手術治療並持續觀察，因此動物中心人員便為牠安排住院。不過，就在救護人員為阿諾德麻醉進行手術時，突然聽到玻璃門不斷傳來敲打的聲音，打開簾子一看竟然是阿諾德的「女友」，一直試圖闖入門診中探視阿諾德，醫護人員只好打開簾子讓母雁能夠看著阿諾德進行手術。

有趣的是，母雁在手術過程中，一直站在門口外靜靜的看著，直到手術結束都沒有離開。阿諾德住院的這段時間，母雁天天飛來診所外頭敲打著玻璃門想要探視牠，醫護人員則是故意安排阿諾德到門口進行治療及換藥，方便牠們相見。醫護人員最後也將牠們溫馨的互動拍下來，並公開到網路上與網友們分享，吸引超過3000人轉發，紛紛留言「牠們的感情一定很好」、「好感人的互動」、「母雁看起來一臉深情」、「牠的表情好像在說：老伴~你要趕快好起來」。