俄羅斯一對夫妻日前到風景區開車兜風，途中汽車卻不小心受困於水坑內，夫妻兩人原本打算徒步前往附近觀光基地尋求幫助，豈料半路上竟遭到棕熊襲擊追趕，最終他們只能爬上樹躲避，然而這隻棕熊的毅力驚人，一直死守在大樹底下，這對夫妻因此受困在樹上，長達10天的時間都沒吃沒喝。

根據《太陽報》報導，俄羅斯男子安東尼（Anton Bogdanov）和妻子妮娜（Nina Bogdanov）日前到位於東部的Banniye Spring風景區兜風，然而途中卻被困在距離堪察加地區溫泉17公里遠的水坑中，於是夫妻兩人決定徒步到附近的觀光基地尋求幫助。

豈料半路上安東尼卻驚覺有一隻棕熊不斷在身後跟蹤他們，夫妻倆嚇壞了，立刻沿著河流邊奔跑，看到一棵大樹便迅速爬上、躲避棕熊攻擊，他們還丟下了裝滿食物和水瓶的包包，試圖引開棕熊的注意，不過這隻棕熊的毅力驚人，在樹下守候了2天，還把包包裡的食物吃光了，夫妻倆只好輪流休息，隨時留意棕熊的動向。

2天後棕熊暫時離開了一下，夫妻倆見狀急忙下樹跳進河裡，但棕熊很快就察覺並追了上來，妮娜緊張到差點在河中溺水，所幸安東尼及時將她救起，不過礙於棕熊猛烈的追擊，他們只好再度爬回樹上；最後夫妻倆趁機逃回原本的車上，幸運的是很快就有其他車輛經過，他們才終於得救，結束長達10天的恐怖遭遇，妮娜甚至情緒激動地落下了眼淚。