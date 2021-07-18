許多人都相信，雙胞胎之間除了有特殊的心電感應，也可能喜歡上差不多類型的對象。美國一對雙胞胎姊妹花，從小感情就十分要好，也希望將來能夠一直在一起，沒想到經過朋友的介紹，竟同時戀上另一對雙胞胎兄弟，4人還同住一個屋簷下，讓所有人相當驚訝。

根據英國媒體《鏡報》的報導，來自美國奧勒岡州的25歲同卵雙胞胎姊妹凡妮莎（Venessa）和克瑞莎（Kerissa），從小兩人的感情就十分融洽，無論走到哪都形影不離，因此兩人也希望將來即使各自有家庭也能持續在一起。

2020年6月倆姊妹透過醫院工作的好友介紹下，認識了29歲的雙胞胎兄弟雅各布（Jacob Sealby）和盧卡斯（Lucas Sealby），第一次見面雙方便產生好感、越聊越開心，沒多久凡妮莎和盧卡斯、克瑞莎和雅各便開始了4人約會，3個月後4人就決定居住在一起，互相照顧。

倆姊妹受訪時表示，她們從來沒想過會同時愛上另一對雙胞胎，而且還能十分融洽的住在一起，讓她們的感情比以前更加親密；而4人住在一起不僅能互相陪伴，也能玩得很開心，雖然一同外出時總會遭到異樣的眼光，但許多人聽完他們的故事後都感到不可思議，也很難區分誰是誰，不過他們卻完全不會搞混彼此的長相。目前他們雖沒有結婚的計畫，但也會朝向這個目標努力，若是將來真的發生，一定又會讓周圍的人感到吃驚。