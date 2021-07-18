近日泰國一名女子去寵物用品店購物，然而一進到店裡面，就看見一隻貓咪躺在地板正中央睡覺，整個身體呈現「大字型」，大方露出貓咪最忌諱別人觸碰的肚子，一旁的客人見到牠豪放不羈的睡姿，都覺得非常有趣又可愛，紛紛湊上前圍觀，還有些人忍不住伸出手撫摸，不過這隻貓咪卻紋絲不動，繼續在夢中和周公相見。

綜合外媒報導，泰國網友「Metpiya Kongwaree」6月20日前往位於坤敬府的一間寵物用品店購物，不過一走進店家她就看見有一群人圍在一起，她好奇湊上前查看，發現寵物店的店貓「Toong」雖然脖子被繫上牽繩，並被綁在靠近收銀台的桌腳上，但牠還是非常放鬆地以「大字型」的姿勢仰躺在地板上睡覺，甚至還大方地露出了貓咪一向最忌諱別人觸碰的肚子。

每個來到店家的客人看見牠豪放不羈的睡姿，都忍不住靠近圍觀、拿出手機拍攝，還有些人伸出手撫摸，不過「Toong」始終沉浸在自己的夢中世界，就算身邊人多吵雜牠也絲毫不在意，一直維持著相同的姿勢沒有動過。這名女網友見到這幕覺得十分有趣，於是也拿出手機拍了下來。

不少網友看到影片後都被貓咪的睡姿給逗樂了，紛紛笑說：「身為寵物店老闆的『主子』，當然是想睡哪裡就睡哪裡」、「這個『店員』有點不稱職喔，上班怎麼可以偷睡覺」、「真的好可愛，牠也睡得太舒服了吧」、「好想摸摸牠的肚皮，感覺很軟很好摸」。