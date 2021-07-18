大自然世界十分殘酷，有時草食動物們為了保全自己的性命，只能無奈拋下受傷生病的同伴。近日外國一名男子在位於南非的國家公園目擊到令人心碎的一幕，當時一隻受傷的水牛趴在地上無法起身行走，一旁的母獅見牠落單後，立刻上前攻擊，其中一隻水牛聽到同伴的呼救聲趕來救援，但最終還是狠心將牠拋下，獨自離開現場。

YouTube頻道《Latest Sightings》經常分享野生動物的日常互動，近日該頻道上傳了一段由52歲的喬克野生動物旅館（Jock Safari Lodge）總經理路易斯（Louis Strauss），在克魯格國家公園（Kruger National Park）拍攝到的影片。事發當時路易斯正開著車在國家公園內巡視，途中聽見灌木叢中發出了一陣水牛的騷動聲，他立刻開上高處觀察，發現2公里外有獅群正在追逐水牛群。

當路易斯趕到現場時，他在蘆葦叢裡看見一頭母獅，牠正趴坐在地上緊盯著眼前的水牛群，從影片中可以看到，一隻水牛疑似受傷，只能趴坐在地上，其他同伴則陸續向上移動，等到受傷水牛落單後，母獅便立刻上前攻擊，猛咬牠的背部。

這隻水牛感知到危險，急忙發出哀號聲求救，牠其中一隻同伴立刻趕到現場，母獅見狀迅速逃到不遠處，不過水牛的同伴雖然想讓牠站起身、離開危險的地方，但牠卻因為受傷而無法動彈，無奈之下同伴只好轉身離開，放牠在原地自生自滅。

母獅見牠的同伴離開後，又再度開始進攻，繼續猛咬水牛的背，水牛雖然痛得不斷哀號，但同伴卻依舊停在不遠處的地方觀望，沒有一隻願意再上前拯救牠，水牛只能眼睜睜看著自己的內臟被母獅咬出、吞食，直到斷氣為止。

路易斯透露，這隻水牛的屍體在不久後就被一隻雄獅所接管，並花了一天的時間啃食，傍晚時分還有3隻母獅前來享用水牛的遺骸，最終隔天由鬣狗將剩下的部分全部吞吃入肚，只剩下骨頭。