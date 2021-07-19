屍體經過支解、焚燒或是自然腐化之後，只剩下骸骨記錄著死者在生命終點前的遭遇！

骨骼是我們人生的沉默目擊者。我們的故事全被刻在骨頭裡。

顱骨藏有性別、年齡、種族的訊息；脊椎告訴我們死者患過什麼疾病、受過什麼傷；背部中刀中彈會在肩胛留下傷痕，球棒、鐵管之類鈍器會造成骨折；手骨腳骨能判斷身高體型……

享譽全球的法醫人類學家蘇‧布萊克以多年研究與豐富經驗為本，向我們展示從頭顱到腳底，途中經過臉、脊椎、胸腔、雙臂雙手、骨盆與雙腿，人身上的每個部位都有故事可說，不論犯罪性、歷史性，甚至遠超乎一般想像的情節。

本書以解剖學與法醫人類學角度進行觀察說明，透過科學手段重現死者生前的遭遇，協助犯罪偵查與釐清死亡疑點。作者以細膩感性與悲憫之情，為我們還原數十起比電影小說更曲折離奇的案例。

【精彩書摘】

血肉會遺忘，骨頭卻能記住。—作家強恩．傑佛遜Jon Jefferson

人類保存生命記憶的器官並非只有大腦。成人骨骼超過兩百塊，各有不同故事；有些骨骼很願意分享，但也有些守口如瓶，想問出真相需要研究者的敏銳和耐性。骨骼是身體的支架，比起皮膚、脂肪、肌肉和臟器更晚回歸塵土。它們堅固，能夠維持人類形態的直立與穩定，也因此理所當然會見證生命直至最後。

通常我們看見的骨骸已經失去水分與生氣。其實人活著的時候骨頭也活著，切開會流血、敲碎會疼痛，受損了會試圖自癒並回復原貌。骨頭隨著我們成長，根據生活模式做出調適變化。既然骨頭具有生命又結構複雜，當然也就會透過周圍動脈自消化系統取得養分，再經由同樣複雜的靜脈和淋巴網絡排出廢棄物。

骨骼不斷吸收或轉換特定物質才變得如此堅硬，其中包括鈣與磷這類礦物質，微量元素如氟化物、鍶、銅、鐵、鋅等等。但是如果骨骼純粹由無機物構成會很容易折斷，因此需要有機緩衝成分膠原蛋白（collagen）賦予它柔韌性。膠原蛋白的命名淵源是「膠」（glue）的希臘字根，而它也名副其實將礦物成分黏著於骨骼，造就剛柔並濟的完美組合。

我在學校教室裡會透過實驗展示骨骼的二元性：找兩塊骨頭，通常是兔子的大腿骨 (大多是我父親去打靶帶回來的 )。第一塊放進爐子燃燒去除有機物，骨頭裡就沒了維持結構的彈性成分，剩餘的基本上只是灰燼。燒完取出時外觀看似變化不大，但輕輕碰觸就會斷裂粉碎。

另一塊骨頭則用鹽酸浸泡去除礦物成分，取出的骨頭缺乏礦物質也跟著失去了硬度，以手指按壓會感覺它Q彈得如同橡皮擦，即使彎曲兩端繞個圈也不會折斷。由此可見，純粹的有機或無機都會導致骨骼失去功能，兩者相輔相成才可以支撐人類的生存演化。

骨骼外表堅硬，但從橫切面看得到內部另有一層結構，帶骨食材或給狗兒咬的骨頭是很好的觀察對象。厚而硬的外層稱為緻密骨 (compact bone )，視覺上與象牙相似。細密格狀的內層稱作枝狀骨、海綿骨或者鬆質骨 (cancellous bone )，形狀類似蜂巢，孔隙裡是血管與構成骨髓的脂肪，紅血球、白血球與血小板在此生成。換言之，骨骼並非只是放置肌肉的框架，還承擔了儲藏礦物質、生產血液成分以及保護內臟的重責大任。

人類一生中骨骼會持續重組，學界認為骨架大約每十五年經歷一輪完整更新，但各部位變化速度不同，例如鬆質骨較快、緻密骨最慢。鬆質骨常會出現小破損和個別區塊碎裂，必須在失去支撐力之前完成修補。修補過程一般而言不會影響骨架形狀，但既然是壞了才修，年紀又會影響人體再生能力，骨架形狀便隨歲月增長漸漸變化。

因此骨骼是否保持最佳狀態與養分攝取息息相關。骨骼的礦物質密度約在四十歲達到高峰，耗損隨年齡增加，懷孕及哺乳婦女的需求也比較高，缺乏礦物質會導致骨質易碎的問題。停經後女性尤其明顯，內分泌變化與雌激素不足，保護作用降低礦物質像打開水門傾瀉後一去不返，骨骼變得特別脆弱，也就是所謂的骨質疏鬆，因此容易骨折，好發於手腕、臀部、脊椎。不過任何部位因跌倒或其他外傷受創都很危險，而且不必大動作，一個不小心扭到都有可能骨折。

所以建議未成年到成年之初要攝取大量礦物質。鈣質對骨骼是最重要的元素，通常鈣質最佳來源是奶類，所以二次大戰後英國小學開始供應免費牛乳，目前五歲以下幼童在幼稚園仍享有這項福利。

另一項對骨質很重要的養分是維生素D，它能幫助人體吸收需要的鈣和磷。維生素D雖然能從奶蛋以及含油較高的魚類攝取，但最好的辦法其實是曬太陽，陽光中的UVB可以將皮膚內的膽固醇轉換為維生素D。維生素D不足會引起許多臨床症狀，孩童尤其為甚，嬰兒太長時間裹襁褓、幼兒足不出戶會罹患軟骨症，導致骨質軟而脆，表現為下肢的O型腿或X型腿。

(本文摘自《人骨檔案》/商周出版)

【作者簡介】

蘇．布萊克教授（Sue Black）

全球頂尖解剖學家與法醫人類學家，生於蘇格蘭，曾於丹地大學（University of Dundee）及蘭卡斯特大學（University of Lancaster）等多所教學及醫學機構任教，擔任布列顛暨愛爾蘭皇家人類學學會會長，因對法醫人類學的重大貢獻而榮獲英國女王於二○一六年授予大英帝國爵級司令勛章（DBE），亦曾獲頒蘇格蘭傑出女性獎。

除了協助警方鑑識刑案中的遺骸、判定骨骼生理特徵，也曾參與古羅馬遺址考古，並曾遠赴科索沃戰地與南亞大海嘯災區，為罹難者進行身分鑑定。在本業之外，她也為BBC熱門紀錄片影集《歷史懸案》（History Cold Case）擔任主講者，對大眾介紹法醫人類學知識。

著有暢銷書《解開死亡謎團的206塊拼圖》（All That Remains）。

【譯者簡介】

陳岳辰

師大翻譯研究所畢業，現任專業口筆譯者、大學兼任講師，並參與多款軟體及遊戲中文化專案。譯作有：《死亡之門》、《御劍士傳奇》、《非理性時代：天使微積分》、《非理性時代：渾沌帝國》、《非理性時代：上帝之影》、《無名之書》、《我無罪》、《無罪的罪人》、《原罪》、《把他們關起來，然後呢？》、《誘惑者的日記》、《法國人如何思考》、《別因渴望你沒有的，糟蹋了你已經擁有的》、《失控的同理心》、《再啟蒙的年代》等書。