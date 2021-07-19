屍體經過支解、焚燒或是自然腐化之後，只剩下骸骨記錄著死者在生命終點前的遭遇！

骨骼是我們人生的沉默目擊者。我們的故事全被刻在骨頭裡。

顱骨藏有性別、年齡、種族的訊息；脊椎告訴我們死者患過什麼疾病、受過什麼傷；背部中刀中彈會在肩胛留下傷痕，球棒、鐵管之類鈍器會造成骨折；手骨腳骨能判斷身高體型……

享譽全球的法醫人類學家蘇‧布萊克以多年研究與豐富經驗為本，向我們展示從頭顱到腳底，途中經過臉、脊椎、胸腔、雙臂雙手、骨盆與雙腿，人身上的每個部位都有故事可說，不論犯罪性、歷史性，甚至遠超乎一般想像的情節。

本書以解剖學與法醫人類學角度進行觀察說明，透過科學手段重現死者生前的遭遇，協助犯罪偵查與釐清死亡疑點。作者以細膩感性與悲憫之情，為我們還原數十起比電影小說更曲折離奇的案例。

【精彩書摘】

生命真實的面貌，就是骷髏頭。—作家尼可斯．卡山札基Nikos Kazantzakis，1883-1957

最令人一眼聯想到死亡的圖像就是骷髏頭。自古以來，頭骨或類似意象在多數社會文化裡都具有儀式象徵的意義。即使到了現代，大眾每逢萬聖節仍然習慣以骷髏營造恐怖氣氛。頭骨圖案後來成為重金屬搖滾、重機騎士、早期海盜的愛用標誌，並且是國際通用的毒物警告符號。無論旁人喜歡與否，歌德風T恤也常印上大大的頭骨。

頭骨曾被當作古董。維多利亞時代有特殊的文物交易市場，商品除了裝飾華麗的一般骷髏，還有宣稱來自前哥倫布時期阿茲特克和馬雅文明的水晶頭骨。可惜後來發現都是贗品，實際上出自十九世紀晚期當代人之手，偽造古文明風味只是為了刺激買氣、獲得富裕收藏家青睞。假頭骨不僅能賣錢，還可以當作科學理論的「偽證」：一九一二年皮爾當人偽造事件（Piltdown hoax），研究者對學界發表一顆特殊頭骨，聲稱能夠補足猿猴演化至人類過程中「失落的環節」。根據他的說法，頭骨得自英國薩塞克斯郡皮爾當村的一座砂石坑，然而一九五三年有人提出強而有力的證據揭發真相—作為樣本的腦顱（也就是大腦容器）來自身材瘦小的現代人，形狀怪異的頷骨（顎骨下半部）則取自紅毛猩猩。對重視倫理操守的英國學術界而言，這段歷史頗不光彩。

作為藝術品，骷髏頭也可能具有天文數目的價值。二○○七年，達米安．赫斯特（Damien Hirst）充滿視覺衝擊的《天啊》（For the Love of God）便是這樣一件作品，名稱由來是他母親常說：「天啊，你又要幹嘛？」他交出的答案十分誇張：以頭骨為模具，純白金打造，表面鑲嵌八千六百顆淨度無瑕的鑽石，前額中央特大號梨形粉鑽代表全知全視的第三眼。評論家認為作品提醒世人何謂死亡，觀者透過人造藝品進行反思，體悟自身壽命終有極限，但藝術與美的不朽或許可以跨越生死永恆延續。據說造價高達一千四百萬英鎊，外界無從確認買主何人，甚至是否真的有人買下收藏，只知道賣價高達五千萬英鎊。

我個人對赫斯特這件作品有兩個想法。大手筆揮灑鑽石是否真有所謂的藝術意涵倒是與我無關， 但是作為模具的頭骨據說購自英國大倫敦地區伊斯靈頓自治市（Islington），這點就令我感到困惑：無論年代是近是遠，買賣先人遺骨是不是值得探討的倫理議題？ 易時易地，死者也曾是某人活生生的家屬，換作自己親人朋友的遺骸被販售，我們大概會忿忿不平，是否應該推己及人？ 再者，作品上牙齒是真的，換句話說得從原始頭骨拔下來當零件，也就是為了成就藝術損毀遺體，想到這一點我很不安，更何況我總覺得他把某些牙齒位置弄錯了。

骷髏頭的象徵意義如此強烈，一個原因或許是它在遺骸上最顯眼，最能提醒大家自己身為「人」。它容納大腦，保護智慧、才華、人格、感官，有人認為靈魂也蘊藏其中。我們認人通常先認臉，不太可能是認膝蓋骨，平日互動也都對著頭顱講話。良知和智能，亦即人性與自我，都藏在頭骨內。我們一直對骸骨、頭骨有諸多想像，或許有更單純的理由：身體人人皆有，但平時誰也看不見自己的骨頭。

法醫人類學家協助警方調查時，事前就明白遺體未必完整，而且當下未必找得出原因解釋。多數人生來肢體健全，但並非沒有例外，不是人人的手掌腳掌、手指腳趾都形狀清楚。舉例而言，羊膜帶症候群（amniotic banding）這種罕見病變會導致胎兒還在子宮就被截斷指頭或肢體。有些人因為後天意外而斷肢，或因傷病不得不接受截肢手術。此外，遺體尋獲時本就未必完好無缺，通常是食腐動物搗亂，但偶爾是遭人切割或分屍。法醫人類學家工作時必須保持開放心態，無論遺體完整與否、狀態如何，都要盡可能從蛛絲馬跡中查出線索。

幾年前，自倫敦一所教堂墓窖的鉛棺取出遺體時，我對同事說：「找不到右腿。」她出於本能反應叫我找仔細點，畢竟人都有兩條腿才對。然而這次真的是例外，約翰．弗雷瑟爵士（Sir John Fraser）於一七八二年直布羅陀包圍戰被槍彈射斷腿，遺體當然只剩下一條腿。反過來說，儘管缺了指頭手腳都能活，沒有頭就另當別論，所以每具遺體都應該有頭骨，也是我們最主要的搜查目標。

(本文摘自《人骨檔案》/商周出版)

【作者簡介】

蘇．布萊克教授（Sue Black）

全球頂尖解剖學家與法醫人類學家，生於蘇格蘭，曾於丹地大學（University of Dundee）及蘭卡斯特大學（University of Lancaster）等多所教學及醫學機構任教，擔任布列顛暨愛爾蘭皇家人類學學會會長，因對法醫人類學的重大貢獻而榮獲英國女王於二○一六年授予大英帝國爵級司令勛章（DBE），亦曾獲頒蘇格蘭傑出女性獎。

除了協助警方鑑識刑案中的遺骸、判定骨骼生理特徵，也曾參與古羅馬遺址考古，並曾遠赴科索沃戰地與南亞大海嘯災區，為罹難者進行身分鑑定。在本業之外，她也為BBC熱門紀錄片影集《歷史懸案》（History Cold Case）擔任主講者，對大眾介紹法醫人類學知識。

著有暢銷書《解開死亡謎團的206塊拼圖》（All That Remains）。

【譯者簡介】

陳岳辰

師大翻譯研究所畢業，現任專業口筆譯者、大學兼任講師，並參與多款軟體及遊戲中文化專案。譯作有：《死亡之門》、《御劍士傳奇》、《非理性時代：天使微積分》、《非理性時代：渾沌帝國》、《非理性時代：上帝之影》、《無名之書》、《我無罪》、《無罪的罪人》、《原罪》、《把他們關起來，然後呢？》、《誘惑者的日記》、《法國人如何思考》、《別因渴望你沒有的，糟蹋了你已經擁有的》、《失控的同理心》、《再啟蒙的年代》等書。