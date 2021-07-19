自從新冠肺炎疫情爆發之後，每個國家的旅遊業及餐飲業都受到極大的影響，不少餐廳更因此倒閉，員工得另尋工作，不過卻也有人因禍得福。英國一名女子因疫情封城使原本工作的餐廳被迫關閉，身材火辣的她只好轉行賣成人影片，沒想到竟因此爆紅。

根據英國媒體《鏡報》的報導，來自英國的31歲女子萊莉黛希（Railey Diesel），擁有精緻的五官與火辣的身材。在疫情爆發之前她曾在倫敦的一間餐廳擔任經理，一個月的薪水為2500英鎊（約新台幣9.6萬），但後來餐廳受到疫情衝擊被迫關閉，她也因此失業。

不過，萊莉黛希在封城的這段時間，與丈夫發現了成人交友平台「Onlyfans」的存在，而感情十分要好的兩人討論過後便決定一同經營這個平台，並在第2次封城之前趕緊從倫敦搬到西班牙，在異鄉由丈夫為萊莉黛希掌鏡、剪片及修圖，偶爾也會「下海」與萊莉黛希一同激情演出，沒想到他們竟因此打開知名度，還曾因拍片過程太過激烈，被鄰居抗議太大聲。

萊莉黛希成為Onlyfans上的知名女優後，月收入也一下子躍升至2萬英鎊（約新台幣77.1萬），大大改善了兩人的經濟與性生活，也讓萊莉黛希對於表演更有自信，開始與老公一同挑戰不同的情趣用品，還會與粉絲們大方分享私下的性癖好與增進感情的方式，讓她受到大批粉絲的喜愛。

不過，萊莉黛希卻也被不少酸民批評「是個蕩婦、只會賣身」，但她沒有受傷，反而跳出來反擊表示，她從小學5年級就對老公一見鍾情，但他們直到17歲才正式交往，高中畢業後一起前往倫敦的餐廳工作10年左右，「身邊睡的一直都是同一人，也是唯一睡過的男人」，另外她還強調「我是賣影片，哪來的賣身」，霸氣態度受到粉絲的讚賞。