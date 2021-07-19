WHEN FISH FLY.



No it's not hyperbole. It's the time of year when we stock high-elevation lakes aerially. Because the fish are small and released along with water they easily survive their airplane drop without injury. See the entire video: https://t.co/gfiVvrCGMl pic.twitter.com/afBNlTCg21 — UtahDWR (@UtahDWR) July 9 2021

在大型災難現場中，運輸機於空中投放物資的畫面，大家並不陌生，不過，美國猶他州野生資源部公布的一段「極限放生」畫面，卻是將數萬隻鱒魚從12層樓高空隨著「水彈」精準投入湖泊中，震撼畫面讓網友看了嘖嘖稱奇。

美國猶他州野生資源部（Utah's Department of Wildlife Resources）10日在推特上傳一段高空投放鱒魚的畫面，數萬隻鱒魚魚苗在運輸機上被運往罕無人跡的高山湖泊，接著伴隨水彈，從約莫12層樓（45公尺）高空一灑而下。

影片曝光後，不少人擔心這種極限放生的舉動，十分考驗鱒魚的「心理承受度」，就算不被嚇死，也可能會被摔死，紛紛留言驚呼，「這是放生還是放死？」、「魚：我當時害怕極了」、「心臟不好的應該已經被嚇死了」。

對此猶他州官方解釋，魚苗僅有2公分至8公分，即便落在水面上也不會摔死，反倒是利用路面車輛運送會因為耗時過久，導致魚苗壓力太大而暴斃，當地早在1950年代開始便採用此方式進行放生，不僅省時，效率也很高，魚苗存活率超過9成。至於為何要將鱒魚載往高山湖泊，主要是為了增加高山野生動物的食物來源，並且活化湖泊生態。