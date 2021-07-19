大陸一名女子日前到海拔約4900公尺的高山上工作，途中卻遇見一隻疑似遭人遺棄的黑色拉布拉多，牠一見到有車輛經過，立刻飛奔到車子旁邊趴窗求助，等女子打開車門後，甚至乖巧地趴在她的大腿上，用楚楚可憐的眼神向她求助，讓女子看了十分不捨。

根據陸媒報導，6月12日一名女子和同事因為工作關係，前往四川省甘孜州的折多山，這座山最高峰海拔4962公尺，道路崎嶇蜿蜒、天氣變化大，平常人煙稀少，然而女子結束當天工作準備下山時，卻突然發現遠處空無一人的草地上有一個不明黑點在移動，一行人好奇地開車前去查看，沒想到那個黑點居然是一隻黑色拉布拉多，讓在場的人都感到十分驚訝。

拉布拉多一見到車輛經過，立刻飛奔到旁邊，趴在車窗上求救。(圖/翻攝自網易新聞)

因為折多山前一天剛下過雨，狗狗身上全都濕透了，一見到有車子行經，牠就像看見救命稻草一樣狂奔過來，趴在女子的車窗旁邊，用楚楚可憐的眼神向他們求助，還不斷發出哀求的嗚咽聲。

不過他們注意到，這隻拉布拉多的脖子上戴著項圈，看起來是有人飼養的家犬，但附近並沒有住家，就連登山客也很少見，因此推測牠很可能是遭人遺棄。女子確認狗狗沒有攻擊性後，打開車門讓狗狗上車，只見牠主動把頭靠在女子的大腿上，濕漉漉的眼睛讓人看了十分不捨。

等女子打開車門後，拉布拉多還乖巧地趴在她的大腿上，讓人相當不捨。(圖/翻攝自網易新聞)

於是眾人討論過後，決定先將狗狗載下山，並暫時照顧牠的生活起居，在相處過後，他們也發現這隻狗狗非常聰明，像是坐下、握手等基本的指令都能聽得懂，只不過被人遺棄的心理陰影仍無法解除，幾乎每天都和女子形影不離，如果女子因為工作關係必須外出，只要回到宿舍後狗狗就會緊抱著她不放，像是害怕自己再度被遺棄。

目前女子已經結束折多山的工作返家，同時也將拉布拉多帶了回去，並替牠做了體檢和結紮手術，但礙於女子工作關係需要經常出差，無法常常陪伴狗狗、給予牠安全感，只能先將牠送往當地的動物保護機構，等待適合的領養人出現。