對於許多新人親友來說，「鬧洞房」是結婚當天不可缺少的環節，但如果玩得太過分，可能會因此引來批評。大陸一對新人日前開心舉辦婚禮，但男方的好友竟在迎娶新娘時，將新郎與伴娘五花大綁的綁在電線桿上並拿樹枝抽打，引起路過民眾圍觀。

根據大陸媒體《沸點視頻》的報導，位於四川瀘州市的一對新人，在本月17日開心舉辦婚禮，新郎一行人浩浩蕩蕩的開著車子前往新娘家中準備迎娶新娘，卻遭到一旁的男方親友起鬨準備婚鬧。當新郎抵達目的地，一下車就被親友抓住，與一旁的3位伴娘一同被綁在電線桿上，還拿起樹枝、藤條不斷抽打，使新郎與伴娘們紛紛發出哀號聲，但現場氣氛卻相當熱鬧，周圍民眾頻頻叫好，過一陣子後親友才將他們鬆開，放新郎進門迎娶新娘。

新郎事後接受媒體採訪時表示，當時感覺有些尷尬，而且被朋友打得很痛，讓他很想還手，但礙於這是當地的迎親習俗，加上現場氣氛相當熱鬧，他也只能默默接受。不過，即使如此他還是認為「這種習俗肯定延續下去比較好」。

新聞影片曝光後，吸引網友熱烈討論，紛紛留言「婚鬧不是風俗，是惡俗」、「新郎的意思應該是不延續怎麼報仇呢」、「惡俗婚鬧，把伴娘跟新郎綁在一起到底什麼意思」、「新郎病得不清啊！都被搞成這樣了還想延續」、「我只想問，到底關伴娘什麼事」。