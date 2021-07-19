美國日前發生一起離譜的虐待動物案件，一名男子遭到民眾指控，無端抓住高爾夫球場內的鱷魚狂甩，更試圖將鱷魚拋向屋頂，警方到場後也被他失控的一幕給嚇傻。

根據外國媒體的綜合報導，位於美國佛羅里達州達通海岸（Daytona Beach Shores）的一處警局，於本月15日收到通報有名男子正在南大西洋大道（South Atlantic Avenue）虐待鱷魚，警方聽到後感到相當驚訝，趕緊前往現場。

沒想到警方抵達案發地點後，確實看到一名32歲的男子威廉霍奇（William Hodge）無懼短吻鱷（alligator）的兇猛，緊抓著鱷魚的尾巴在空中狂甩，還曾多度狠踹鱷魚的肚子並將鱷魚摔向牆壁，隨後更試圖將牠拋向一旁梅茲酒吧（Metz Lounge）的屋頂上，讓警方相當傻眼，立刻拿出手槍制止威廉霍奇行為。

威廉霍奇看到警方靠近立即舉高雙手投降，也非常配合警方調查。他坦承「因為很想給鱷魚一個教訓，因此翻牆爬進附近的剛果河迷你高爾夫球場中偷抓鱷魚」。

警方後來將威廉霍奇以非武裝盜竊無人住宅、蓄意損害財產、虐待動物、非法擁有及傷害鱷魚等罪名遭到逮捕，關押在沃盧西亞郡（Volusia County）的監獄中。所幸，那隻無辜受害的鱷魚經過獸醫的檢查後並無大礙，只受點輕傷。

William Hodge 32 was arrested after police said they witnessed him attempt to throw a stolen alligator onto the roof of a business in Daytona Beach Shores. https://t.co/aMCMFrI42x — Tampa Bay Times (@TB_Times) July 16 2021