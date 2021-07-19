人在吵架時情緒通常都非常激動，可能因此就做出難以挽回的事情。近日大陸一對姊妹在開車時發生爭吵，在氣頭上的倆人分別把對方的手機、包包丟出車外，然而妹妹的包包裡放有一張高達29萬人民幣（約新台幣125萬）的支票，讓她嚇得急忙報警求助。

根據《頭條新聞》報導，本月12日晚間，上海一對周姓姊妹在開車途中發生爭吵，雙方情緒都非常激動，看見對方的物品就不顧後果地往外丟，妹妹先把姊姊的手機扔出窗外，姊姊則把妹妹的包包裡丟進垃圾桶內，然而妹妹的包包裡放有一張高達29萬人民幣的支票、1萬人民幣（約新台幣4.3萬）現金，以及金手鐲、金項鍊、翡翠等貴重物品，讓她嚇得急忙報警求助。

警方調閱監視器後發現，周姓女子的包包在不久後被一名拾荒老人撿走，因此第二天立即向老人聯絡，對方表示當晚因為太累了，只是暫時將包包放在一旁，還沒有打開查看，等警方趕到現場後，他也很驚訝裡面有這麼多錢，著急地配合警方想幫忙找回失主。周姓女子找回失而復得的包包，激動地表示要感謝老人，但對方認為這是自己該做的，婉拒了周姓女子的好意。

新聞曝光後，不少網友都對這對姊妹吵架後就亂丟東西的行為感到傻眼，紛紛留言：「有錢人吵個架都這麼奢侈」、「被刺激到了，人家隨身帶的錢都比我所有家當多」、「有錢人就是任性」、「開車吵架很危險，扔東西就更危險，千萬不要模仿」、「脾氣那麼大就有點志氣啊」。