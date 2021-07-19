許多人開車最怕遇到不熟悉路況、車況，或是開車技術不好的新手駕駛，因為他們只要一個不小心，就可能會發生無法挽回的後果。大陸一名女駕駛不久前才考到駕照，卻急著想自己倒車入庫，最後竟然將自己與丈夫給撞死。

根據大陸媒體《沸點視頻》的報導，一名來自大陸江蘇省南通的女子，前陣子才考取駕照，近日便急著想開車上路，但在她開進停車場準備自行倒車入庫時，坐在副駕駛座的女子丈夫疑似擔心她還抓不準距離，趕緊下車打算與她交換座位。

不過，女子不知道是不熟悉車況，還是太急著想要證明自己的開車實力，丈夫才剛走到駕駛座，女子便習慣性的將車門開一半、探出頭往後看並加速倒車，而一旁的丈夫被突如其來的衝撞給撞倒，還被捲入車底，女子則是因為頭部遭到重擊而陷入昏迷。

醫護人員接到民眾報案後趕緊抵達現場，但經過緊急搶救，兩夫妻都因受到劇烈的撞擊雙雙失去生命跡象，宣告不治身亡，而怵目驚心的畫面也被一旁的監視器拍了下來。

網友看到影片後，紛紛留言「真是害人害己，其實智商、情商還有應變能力不佳的人，千萬不要開車」、「到底探頭倒車入庫是誰教的」、「我的教練在教車時一直囑咐我們，看路況千萬別探頭，果然真的發生悲劇」、「不會開車真的別逞強」、「有個東西叫做後照鏡」、「不會看後照鏡還上路，難道駕照用買的嗎」。