日前大陸浙江有多名民眾目擊一名男子拿著菜刀在同一條路上徘徊，還四處向經過的路人問路，行跡十分詭異，讓大家都嚇得急忙報警，不過當警方趕到現場壓制男子後，他卻開始崩潰大哭，委屈地直呼自己只是外出買菜刀，不小心迷路而已。

根據《頭條新聞》報導，這起事件發生在本月3日晚間9點左右，浙江杭州警方在短短5分鐘內就接獲6位民眾報案，稱湖墅南路上有一名行跡詭異的男子，手持著菜刀不斷徘徊，還會向行經的路人搭話問路，看起來極具危險性，因為擔心男子隨時可能持刀傷人，急忙報警求助。

警方獲報後立即派人前往現場，並拿出警棍、長叉等裝備展開追捕，不久後男子嚇得跌坐在草地上，並遭到警方壓制，不過這時男子卻突然「哇」的一聲哭了出來，解釋自己剛從老家來杭州工作，還人生地不熟，晚上出門買菜刀想回家切肉，卻不小心迷了路，只好四處向大家詢問，沒想到不但沒有人願意回答，反而還被當成壞人。

這起案件曝光後，不少網友都相當同情男子的遭遇，「路癡最可憐了，真的」、「只是想買把菜刀回家做菜，為什麼要抓我啊～」；但也有人持反對意見，認為他大晚上拿著菜刀在路上，大家當然會害怕，「你買了菜刀好歹拿個袋子裝啊，這樣拿著刀走誰都會害怕」、「菜刀：我就不配拿個袋子裝起來嗎」、「大晚上這樣是有點嚇人啊，安全意識強值得點讚」。