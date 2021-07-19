大陸上海日前傳出一起離譜的租屋糾紛，一戶周姓人家向屋主承租房子後，便把房子當成自己的，不僅拒絕屋主收回房子強行霸占，聽聞有房屋都更的補助方案，還搶在屋主出面前領取，讓屋主氣得一狀告上法院。

根據大陸媒體的綜合報導，居男擁有一套位於上海市中心的房子，而該房是由父母所留下，並打算在他結婚時當作新房使用，但當時的他還未娶妻生子，因此父母便將房子租給周姓人家的爺爺奶奶居住。

不料，當居男準備結婚並打算收回房子時，周姓一家人卻拒絕搬離，並偷偷將全家的戶口全遷至租屋處，讓屋主相當生氣，向法院提出告訴獲得勝利，但周姓一家仍不願搬出死賴著不走，屋主只好再次提告同樣勝訴。周姓一家為了繼續住在那，只好將年事已高的爺爺奶奶搬出來擋，屋主一時心軟便答應他們住到老人家離世再搬離。

沒想到周姓一家竟變本加厲，不僅周姓爺爺奶奶離世沒告知，還一直住到兒子過世也沒說，甚至聽到房子馬上就要都更，就私自代替屋主向建商索討補助。屋主知道後第3度向法院提告並申請強制搬離，周姓一家即使再哭鬧也不得不配合警方的法令，結束這場長達60年的租屋鬧劇。但屋主的侄女事後卻表示，因為周姓一家占著房子不肯離去，讓舅舅直到過世都沒住過長輩留下來的房子，相當惋惜。