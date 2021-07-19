俄羅斯不久前才傳出馬戲團裡的獅子失控咬傷馴獸師的案件，近日竟又發生類似的意外。一名女馴獸師帶著黑熊出場表演時，原本乖巧的黑熊突然性情大變，不斷向女馴獸師撲去，好在當時另外2名男馴獸師跳出來即時阻止，才避免憾事發生。

根據外國媒體的綜合報導，俄羅斯一處馬戲團日前上演「美人與黑熊」的表演橋段，一名穿著黑色多層次蛋糕裙的女馴獸師，拿著食物誘導著一隻戴著帽子的黑熊乖巧進場，但正當他們在舞台上環繞時，黑熊突然撲向女馴獸師並咬著裙襬、抓著她的腿不放，嚇得女馴獸師一個重心不穩跌坐在地上因此走光，一旁的另外2名男馴獸師看到後，趕緊上前抓住黑熊的頸部與背部讓牠無法動彈。

接著來到跳呼拉圈的環節，女馴獸師整理好情緒後再度上場，卻又一次遭到兇猛黑熊巴頭攻擊，讓現場尖叫聲四起，眼看女馴獸師可能再次倒地，男馴獸師趕緊出手制止黑熊的行為，才避免悲劇發生。而這可怕的一幕也現場的觀眾拍了下來公開至網路上瘋傳，網友紛紛表示「太可怕了！這就是動物的反撲」、「本來就不應該這樣虐待動物」。

馬戲團事後表示「現在正值黑熊的交配季節，因此脾氣比較暴躁，但馬戲團並沒有傳出任何意外」，而俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）則派人前往現場調查、進行分析，確認馬戲團是否有安全上的漏洞。