近年來不少台灣網友專門飛去南韓拍攝證件照，看中的就是不少當地工作室除了有專業的攝影師之外，拍攝現場還幫忙打光跟修圖，這股風潮也逐漸席捲台灣，許多個人工作室也推出類似服務攬客。但是除此之外，也要擔心其他「變因」害你的證件照成了一場災難！

美國網友Stacey日前就在抖音帳號上出賣友人的證件照，內容提到友人為了辦護照，繳交了一張證件照，但因為當時她身上穿了一件白色上衣，意外跟全白的背景融為一體，乍看之下肩膀似乎憑空消失。最讓她崩潰的是，當她拿到護照時，證件照上的她看起來像是有兩層額頭，讓她當下眼淚快飆出來了。

影片曝光後逗笑一票網友，同時眾人又對Stacey友人抱持著同情，但還是忍不住調侃她撞臉《玩具總動員》裡的蛋頭先生。此外，影片同樣引起不少網友共鳴，紛紛留言表示「我女兒也一樣」、「我兒子也因為這樣，臉長得跟馬一樣長」。

對此就有一位護照攝影師跳出解答，表示將照片掃描到電腦上時，會等比例將臉部放大，但是因為電腦無法辨識該名女子的白色上衣和全白背景之間的邊界，才會被電腦修壞，成了雙層額頭的窘況。