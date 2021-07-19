近日外國有一名華裔男子在推特上發文，抱怨父母就算自己沒有工作，也不斷給予他金錢支持，3年的時間就拿到約18萬美金（約新台幣500萬），他的爸爸甚至為了照顧他而延遲退休時間，讓他感到非常有壓力。推文曝光後很快就引起話題，不少網友都忍不住留言批評、諷刺。

a few days ago i took a medium dose of acid and wrote for several hours straight and admitted some things to myself mostly about money



let's start here: last august my mom gave me $100000 for my birthday. i resented her for this and also suppressed the resentment — Magnificent Adult Baby (@QiaochuYuan) July 15 2021

根據《每日郵報》報導，一名華裔男子袁喬朱（Qiaochu Yuan）近日在推特上發文，透露自己已經有3年的時間沒有工作，但父母卻不斷給予他金錢支持，讓他感到壓力很大，一直到今年1月份，他才開始覺得自己必須搞清楚有關金錢和事業的問題。

袁喬朱在推文中提到，他的父母為了讓他受更好的教育、過上更好的生活，已經給了他17萬5000元美金（約新台幣490萬），甚至去年生日的時候，他的媽媽也無條件給了他10萬美金（約新台幣280萬），拿到這麼多錢讓他相當憤慨不滿，而且大學時期身旁朋友抱怨經濟狀況，他也完全無法理解，這種處境讓他感到十分尷尬。

袁喬朱認為他的父母雖然給予他很多物質上的幫助，卻犧牲了情感方面的照顧，「我理解他們花的錢是一種關懷，但這讓我在很多方面都受到了難以置信的庇護，他們甚至沒有讓我做過家務，我被寵壞了，這樣對我很不利」，而且這也造成他自己變成父母的負擔，「我爸已經告訴我，他因為擔心我而延遲退休」。

然而這些推文發布後，卻讓袁喬朱受到大批網友抨擊，「我的父母為了扶養我長大，必須過著有一餐沒一餐的生活，你應該把這些話說給心理治療師聽，而不是推特」、「如果有人可以免費給我你得到的100分之1，我就會對他心存感激」、「因為經濟狀況我曾4次無家可歸，而你得到了10萬美金，這真是太糟糕了」。