洗衣機是家家戶戶必備的家電之一，只要一鍵按鈕就能輕鬆完成，既省時又省力。不過市面上洗衣產品五花八門，光是洗劑又有水劑、粉劑、錠劑之分，日前就有網友買了洗衣球，卻因為丟入洗衣機的順序有誤，被室友急忙阻止，真相曝光讓她震驚直呼「原來我一直洗錯！」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《愛逛寶雅POYA好物分享》PO文指出，某天當她正準備洗衣服時，先是將待洗衣物丟進洗衣機，接著才準備扔洗衣球，沒想到室友撞見這一幕後立即制止，並質問她「妳衣服先丟？」讓她疑惑反問「對啊，不然呢？」

室友立刻要她去看洗衣球的使用說明，她這才驚覺「是球球要先丟耶！原來我一直洗錯」還自嘲雖然感覺只有自己會搞錯洗衣球放置的順序，但還是將經驗分享給大家。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人得知後紛紛留言直呼「我也都後丟耶！下次改」、「原來球在下，衣在上啊」、「我都跟衣服一起進去，我覺得一顆就洗得很乾淨了」、「太驚訝了我也後丟」、「我也都先放衣服才丟球，原來順序顛倒了」。