英國一名男子的烏龜在1年前「離家出走」，不管他怎麼找都找不到愛寵的身影，原本已經打算要放棄了，沒想到最近鄰居卻在遛狗的時候，在距離男子家900多公尺的地方發現牠的身影，如今男子已經將心愛的寵物龜接回家照顧。

Runaway tortoise missing for a year found just half a mile from his homehttps://t.co/kKxV8QDqMj pic.twitter.com/nFlzqaxkoy — The Mirror (@DailyMirror) July 18 2021

根據《鏡報》報導，英國男子魯艾德里（Ruaidhri Jukes）居住在威爾特郡，家裡還飼養了一隻14歲的赫曼陸龜（Hermann's tortoise），名叫馬克西（Maxi），不過去年8月馬克西卻爬出了12英吋（約30公分）的圍牆，展開一場「離家出走」的冒險之旅。

魯艾德里發現愛寵不見後非常著急，但不管怎麼尋找都找不回他的身影，而且他們住家附近還有一處農田，馬克西一不小心就可能被農夫駕駛的曳引機給壓死。隨著時間流逝，找回馬克西的希望越來越小，魯艾德里也漸漸放棄了搜尋。

沒想到最近魯艾德里的鄰居蘇西（Susie Thomas）和琳達（Linda Rogers）在遛狗時，卻意外發現了馬克西的身影，於是立刻將牠從農田中救出、帶回家，並將馬克西的資訊PO上臉書，尋找牠原本的飼主。

經過3天的時間，魯艾德里終於找回了心愛的寵物龜，而且有趣的是，蘇西和琳達發現牠的地方，距離魯艾德里的家只有約0.6英里（約965公尺），等於牠大概以1小時11.2公分的速度向前，動作十分緩慢。

如今馬克西已經回到原本的家休養，對此魯艾德里表示：「牠現在很安全，但需要一點溫柔、愛意和關懷，牠會沒事的」。